Son dakika! AK Parti'den iki yeni kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de yaptığı açıklamada iki kanun teklifi vereceklerini söyledi. 17 maddeden oluşan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren Kanun Teklifi'nin bütçenin program bazlı yapılmasını içerdiğini belirterek, "Daha şeffaf bir bütçe göreceğiz. Takip edilebilirliği, ölçülebilirliği, hesap verilebilirliği daha yüksek bir bütçe anlamına geliyor. Bu kanun teklifi içerisinde vakıf üniversiteleri Tıp Fakültesi açabilmektedirler. Teknoparklardaki esnek çalışma süresinin uzatılması ile ilgili bakanlığa yetki verilmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Diğerinin de 25 maddelik Teknoloji Geliştirme Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi olduğunu ifade eden Muş, "Teknolojiyi, yeni projeleri, kuluçka merkezlerini destekleyen önemli değişiklikler getiriyoruz. Teknoloji alanı dışında kuluçka merkezlerinin açılmasını sağlayacağız. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket bundan sonra yapacakları ana şirket sözleşmelerini şirket ana sözleşmesindeki değişiklikleri Sanayi ve Ticaret bakanlığı onayına sunmak zorunda olacaklar. Bu teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan firmaların işyeri açma ve ruhsatlarıyla ilgili düzenlemelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılamaya başlanacaktır. E-mühür uygulamasına geçilecektir" şeklinde konuştu.