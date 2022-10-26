Son dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişme

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Eşref Fakıbaba'nın istifa dilekçesi TBMM Başkanlık Divanı tarafından karara bağlandı. Fakıbaba'nın talebi TBMM Genel Kurulu'na havale edildi.
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