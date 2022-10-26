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  4. Son dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişme

Son dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişme

26.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Eşref Fakıbaba'nın istifa dilekçesi TBMM Başkanlık Divanı tarafından karara bağlandı. Fakıbaba'nın talebi TBMM Genel Kurulu'na havale edildi.

Son dakika: AK Parti'den istifasını sunup İYİ Parti'ye geçmişti! Fakıbaba'nın talebi hakkında yeni gelişme

TBMM Başkanlık Divanı, Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasına ilişkin dilekçesini karara bağladı. Fakıbaba'nın istifa talebi TBMM Başkanlık Divanınca Genel Kurula havale edildi.

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