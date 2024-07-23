Son dakika | 'Ötanazi' kelimesi çok tartışılmıştı! AK Parti'den 'katliam yasası' tepkisi... " Yakarız, yıkarız gibi ifadeler yanlış"

Son dakika haberi: AK Parti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Gündeme dair birçok başlıkta mesajlar veren Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkındaki değerlendirmeleriyle de dikkat çekti.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar ve yaşlılar saldırıya uğruyor. İnsan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Bitkilerle, hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. o yasada birçok kademelendirme konulmuş. Bir sürü mekanizma ve eylem planı var. Bu insanımızı koruma konusunda yüksek bir irade ve kararlılık olduğu gibi hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Çocuklarımız ve yaşlılarımızın saldırıya uğramasını kabul edemeyiz. Bunu bir katliam yasası gibi sunmak oldukça yanlıştır. Bahsettiğiniz kelimenin değiştirilmesi ortak bir akılla sorunu çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Arzumuz sokakların güvenli hale getirilmesidir.
Tabii vatandaşımızın demokratik protesto hakkına saygıyla yaklaşırız. Yakarız, yıkarız gibi ifadeler kullanmak yanlıştır.
Burada Sayın Putin'in de iradesi var. Dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Tarih üzerine net bir şey yok. İstihbarat kurumları görüşüyor. Bu ikili bir şekilde mi olur, başka bir ülkenin aracılığıyla mı olur olgunlaşması lazım.