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  4. Son dakika | 'Ötanazi' kelimesi çok tartışılmıştı! AK Parti'den 'katliam yasası' tepkisi... " Yakarız, yıkarız gibi ifadeler yanlış"

Son dakika | 'Ötanazi' kelimesi çok tartışılmıştı! AK Parti'den 'katliam yasası' tepkisi... " Yakarız, yıkarız gibi ifadeler yanlış"

23.07.2024 16:52
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Son dakika haberi: AK Parti MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeden 'ötanazi' kelimesinin çıkarılmasına ilişkin "Bunu bir katliam yasası gibi sunmak oldukça yanlıştır. Bahsettiğiniz kelimenin değiştirilmesi ortak bir akılla sorunu çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

Son dakika | 'Ötanazi' kelimesi çok tartışılmıştı! AK Parti'den 'katliam yasası' tepkisi... " Yakarız, yıkarız gibi ifadeler yanlış"

Son dakika haberi: AK Parti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Gündeme dair birçok başlıkta mesajlar veren Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Donald Trump'a yönelik suikast girişimi hakkındaki değerlendirmeleriyle de dikkat çekti.

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"AVRUPA'DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Avrupa özelinde baktığımızda aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz. Merkez sağ ve sol partilerde Avrupa'da bir zayıflama görülüyor ve demokrasinin zayıflamasından endişe duyuyoruz. Çeşitli partilerle görüşmemizi sürdürüyoruz. Bundan AB'li siyasetçilerin kendini sorgulamaları gerekir.

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GAZZE MESELESİ

  • Birinci meselemiz Gazze'dir. En son Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. İki devletli çözüm konusunda herkes mutabakat içindedir. Netanyahu'nun ABD'de yaptığı konuşma ahlaki bir problemdir.

KIBRIS

  • Yunan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar Barış Harekatı'nın arkasındaki değerlere nasıl çıkmamız gerektiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün uygun olmadığını herkes görmektedir.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İLİŞKİN DÜZENLEMEDE 'ÖTANAZİ' KELİMESİNİN KALDIRILMASI

Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar ve yaşlılar saldırıya uğruyor. İnsan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Bitkilerle, hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. o yasada birçok kademelendirme konulmuş. Bir sürü mekanizma ve eylem planı var. Bu insanımızı koruma konusunda yüksek bir irade ve kararlılık olduğu gibi hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Çocuklarımız ve yaşlılarımızın saldırıya uğramasını kabul edemeyiz. Bunu bir katliam yasası gibi sunmak oldukça yanlıştır. Bahsettiğiniz kelimenin değiştirilmesi ortak bir akılla sorunu çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Arzumuz sokakların güvenli hale getirilmesidir.

Tabii vatandaşımızın demokratik protesto hakkına saygıyla yaklaşırız. Yakarız, yıkarız gibi ifadeler kullanmak yanlıştır.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ, BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

  • Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Daha sonra da iddia edilen bir zaaflardan bahsedilmesi ciddiyetle sorgulanmalıdır. ABD demokrasisinin işleyişine büyük eleştirilerimiz var. Trump veya Harris seçilsin ABD halkının kararına saygılıyız. Seçim sürecini yakından takip ediyoruz.
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ÖZEL'İN 'EŞİTLİK' ÇIKIŞI

  • Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması gerekir. Biz Kürt vatandaşlara eşitlik derken karşımızda CHP vardı. Özel'in açıklaması Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorunu çözeceğiz gibi bir açıklama olmuş.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

  • Burada Sayın Putin'in de iradesi var. Dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Tarih üzerine net bir şey yok. İstihbarat kurumları görüşüyor. Bu ikili bir şekilde mi olur, başka bir ülkenin aracılığıyla mı olur olgunlaşması lazım.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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