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Son dakika! AK Parti'den mazbata itirazı

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 18:15 | Son Güncelleme

AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti, İstanbul'da itiraz sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika! AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için yapılan itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Şenocak, "Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz, bugün yaptığımız İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi başvurusunun yanında, mazbatanın YSK'nın değerlenmesi bitene kadar verilmemesi için başvurduk" dedi.

Bugün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sunmuştu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" demişti.

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