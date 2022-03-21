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  4. Son dakika | AK Parti'den Metaverse Çalıştayı! Bir ilk olacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılıyor

Son dakika | AK Parti'den Metaverse Çalıştayı! Bir ilk olacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılıyor

21.03.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti, dijital dünyanın tüm yönleriyle ele alınacağı Metaverse Çalıştayı düzenliyor. Bugün Ankara'da gerçekleştirecek çalıştaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacak. Yaklaşık 2 bin davetlinin olacağı çalıştayda özel sürprizlerin olacağı belirtiliyor.

Son dakika | AK Parti'den Metaverse Çalıştayı! Bir ilk olacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılıyor

Son dakika: AK Parti, bugün Ankara'da Metaverse Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda, dijital dünya tüm yönleriyle ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı çalıştayda, davetlileri bekleyen sürprizler olacak.

SLOGAN HAZIR

Slogan "Gelecek, onu tasarlayana aittir" olarak belirlendi, hazırlıklar tamamlandı.
İki ay önce ilk kez Metaverse ile toplantı yapan AK Parti, bu kez çalıştay düzenleyecek, dijital dünya mercek altına alınacak.

ÖZEL SÜRPRİZLER OLACAK

Çalıştayda özel sürprizler de olacak. Yaklaşık 2 bin davetli artırılmış gerçeklikle hazırlanan davetiyeler ile çalıştaya katılacak.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, çalıştayla ilgili “Salonun girişinde fuaye alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacak. Misafirlerimizi deneyimlerle baş başa bırakacağız” bilgisini verdi.

ÇALIŞTAYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Ankara'da düzenlenecek çalıştaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Yapay zeka uzmanları ve girişimciler ile Metaverse'ün geleceği konuşulacak.

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Çalıştayda dijital dünyanın politikaları da değerlendirilecek.

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