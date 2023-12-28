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  4. Son dakika | AK Parti'den Netanyahu’ya sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

Son dakika | AK Parti'den Netanyahu’ya sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

28.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AK Parti'den İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

Son dakika | AK Parti'den Netanyahu’ya sert tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Natenyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Natenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ak parti
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