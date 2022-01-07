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Son Dakika! AK Parti'den anket açıklaması... Akbaşoğlu: CHP yüzde 20'nin altına iniyor

07.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti'den anket açıklaması geldi. Konuyla ilgili Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" dedi.

Son Dakika! AK Parti'den anket açıklaması... Akbaşoğlu: CHP yüzde 20'nin altına iniyor

Son dakika... Erken seçim çağrılarının gelmeye devam ettiği şu günlerde, anket sonuçları en merak edilen konuların başında bulunuyor. Seçim anketleriyle ilgili çalışmalar sürerken, AK Parti'den de konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile yaşadıkları tartışmayı anımsatıp CHP yöneticilerinin 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ ile kol kola olduğunu iddia ederek, bunu Genel Kurul'da da gündeme getirdiğini söyledi.

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FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014'te, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle bir arada bulunduğunu söyleyip fotoğraflar gösteren Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili, bu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu söyledi. Özkoç'un FETÖ liderleriyle boy boy verdiği fotoğraf, arkasında '8-9 Nisan 2014' diye yazıyor zaten. Hatırlarsanız genel başkanı da Kızılay çadırına girmişti ama 'Ben hiçbir Kızılay çadırı görmedim' demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içinde hareket ediyor. Ne demişti Kılıçdaroğlu, 'Yalancıdan devlet adamı olmaz.' Evet çok haklı Kılıçdaroğlu, yalancıdan devlet adamı olmaz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve onun referans vereceği kimseden devlet adamı, Cumhurbaşkanı asla olmaz. Yalan ve yalancıdan kimseye hayır gelmez." dedi.

"YÜZDE 20'NİN ALTINA İNİYOR"

Yaşananları, CHP'nin oy oranındaki düşüşe bağlayan Akbaşoğlu şöyle devam etti:

"Bütün bu olup bitenlerin asıl sebebi nedir peki? Başta Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru bir iniş içinde olduklarını net bir şekilde gördükleri için bu konuda hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek bir kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar. İşin özü, bu gerçekliğe dayanıyor. Milletimiz sağ duyusuyla bütün olup bitenleri tartıyor ve haktan, hakikatten yana tavır koyuyor. Bunun en güzel örneğini, Haziran 2023'te bir kez daha göreceğiz"

(DHA)

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seçim anketi seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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