Son dakika: AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma teklifi! Erbakan duyurdu: 'En kısa sürede cevap vereceğiz'

Son dakika: Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı. Öte yandan siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, saat 18.00 sıralarında Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Erbakan, Yıldırım ve Yavuz'u kapıda karşıladı.

"SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM"

Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi önünde görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tarihi Anayasaya dayanarak ilan edildi. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Bundan sonra görev YSK'nın. YSK da gerekli takvimi kamuoyuyla paylaşacak. Yapılacak bu seçimlerin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Seçim takvimi de netleştikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret ettik. Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabi ki sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar. Ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır."

'EN KISA SÜREDE CEVAP VERECEĞİZ'

Fatih Erbakan ise görüşmenin ardından kameraların karşısında şunları söyledi:

"Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Kendileri sayın cumhurbaşkanının selamlarını ilettiler. Önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendireceğiz. Kendilerine de en kısa sürede cevap vereceğiz."

FATİH ERBAKAN: KENDİMİZ ADAY ÇIKARTIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde 'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, "Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz" cevabını vermişti.

