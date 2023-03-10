HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma teklifi! Erbakan duyurdu: 'En kısa sürede cevap vereceğiz'

Son dakika: AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma teklifi! Erbakan duyurdu: 'En kısa sürede cevap vereceğiz'

10.03.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Erbakan, Yıldırım ve Yavuz'u kapıda karşıladı. Görüşmenin ardından AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma teklifi yapıldığını söyleyen Erbakan, "Yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendireceğiz. Kendilerine de en kısa sürede cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı'na katılma teklifi! Erbakan duyurdu: 'En kısa sürede cevap vereceğiz'

Son dakika: Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı. Öte yandan siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Screenshot_2

Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, saat 18.00 sıralarında Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Erbakan, Yıldırım ve Yavuz'u kapıda karşıladı.

Screenshot_3

"SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM"

Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi önünde görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim tarihi Anayasaya dayanarak ilan edildi. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Bundan sonra görev YSK'nın. YSK da gerekli takvimi kamuoyuyla paylaşacak. Yapılacak bu seçimlerin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Seçim takvimi de netleştikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret ettik. Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabi ki sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar. Ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır."

Screenshot_4

'EN KISA SÜREDE CEVAP VERECEĞİZ'

Fatih Erbakan ise görüşmenin ardından kameraların karşısında şunları söyledi:

"Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Kendileri sayın cumhurbaşkanının selamlarını ilettiler. Önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızla bu teklifi değerlendireceğiz. Kendilerine de en kısa sürede cevap vereceğiz."

FATİH ERBAKAN: KENDİMİZ ADAY ÇIKARTIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde 'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, "Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz" cevabını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamalarına Nureddin Nebati'den yanıt!Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamalarına Nureddin Nebati'den yanıt!
AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılarAK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar
Anahtar Kelimeler:
son dakika ak parti

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Erdoğan seçim kararını açıkladı!

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

Naci Görür'den Marmara için korkutan deprem tahmini!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.