Son dakika: AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapıyor...

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bildiğiniz gibi maddi hatalar vardı. Bir kısmı bitmiş olmasına rağmen geçersiz oyların sayımı devam ediyor. Üçüncü talebimiz de yeniden sil baştan sayımın yapılması idi. 5 ilçe hariç bu talebimiz kabul edilmiş değil. Sonuçta oyların tamamına ilişkin sadece yüzde 6 sayılmış iken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Bunu CHP sözcüsü de ifade ettiler.

Bu isimleri görevlendiren sizi idari amirleriniz diyorlar kendileri. Biz kanunlara göre bu süreç işletilmelidir diyoruz. O yüzden kanunun öngördüğü hususlar çerçevesinde taleplerimizi dile getirdik ve takibimizi bu şekilde yaptık. Yasa net bir hüküm koyuyor.

