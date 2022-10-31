Son dakika! AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim... Yerine atanan isim belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını talep ettiğini duyurdu. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin'in atandığı bildirildi.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

YERİNE ÖZLEM ZENGİN ATANDI

Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünal, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP FUARINDAKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Bir kültür devrimi olarak cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

