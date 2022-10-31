HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim... Yerine atanan isim belli oldu

Son dakika! AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim... Yerine atanan isim belli oldu

31.10.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep ettiğini belirtti. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin atandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika! AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim... Yerine atanan isim belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını talep ettiğini duyurdu. Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin'in atandığı bildirildi.

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

vdsds

Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi!

YERİNE ÖZLEM ZENGİN ATANDI

Mahir Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

VED

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ünal, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş Kitap Fuarı'ndaki bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP FUARINDAKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Bir kültür devrimi olarak cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun TV'de tartışma teklifine yanıt!Kılıçdaroğlu'nun TV'de tartışma teklifine yanıt!
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!
Anahtar Kelimeler:
Mahir Ünal ak parti

En Çok Okunan Haberler

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

Kimliğini yenileyecekler dikkat! Yeni uygulama başlıyor

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

'Bugün öğrendim' diyerek duyurdu: Bunların karşılarında olacağız

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

Kremlin'den tahıl koridoru anlaşması açıklaması! 'Riskli ve garanti altında değil'

İlginizi Çekebilir

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.