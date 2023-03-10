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  4. Son dakika: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında kritik görüşme!

Son dakika: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında kritik görüşme!

10.03.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00 sıralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek. Birkaç gün önce 'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, "Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz" yanıtını vermişti.

Son dakika: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında kritik görüşme!

Son dakika: Türkiye seçim sürecine resmen girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı. Öte yandan siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, saat 18.00 sıralarında Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

FATİH ERBAKAN: KENDİMİZ ADAY ÇIKARTIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde 'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, "Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz" cevabını vermişti.

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