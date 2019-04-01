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Son dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk kez bizim sistemle seçim kurulu sistemi arasında fark var. Teşkilatlarımız tüm verileri gözden geçiriyor. Usulsüzlükleri ispat etmeye hazırız. Bize göre sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır" dedi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Şenocak açıklamasında şunları söyledi:

Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız.

Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır.

Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.

Daha önce de söylediğimiz gibi İstanbul’da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım’dır.

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