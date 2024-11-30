Son dakika | AK Parti kadrolarında değişim sinyalleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgulayarak konuştu: İşe önce kendi çevremizden başlayacağız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında AK Parti kadrolarına değişim sinyalleri vermesi dikkat çekti. Terörle mücadele mesajı de veren Erdoğan "Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişli" ifadelerini kullandı.

"KARA GÜNLER GERİDE KALDI"

Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Kara günler geride kaldı. Deprem yaralarını saracak iradeye, birikime sahibiz. Deprem konutları anahtar töreninde 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik.

HEM KILIÇDAROĞLU HEM ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bize 'Enkazın altında kalacak' diyen zatın kendisi önce seçim sonra da kurultay sandığının altında kalarak 'bay bay' oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan ne de mikrofon uzatan var. Artık bize sataşması da kendisine hiçbir fayda sağlamıyor. Yeni genel başkan da bu kötü mirası maalesef aynı şekilde devam ettiriyor. Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlarında yok.

"PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ"

Millet sandık yoluyla mesajlarını bize çok net şekilde iletti, biz de öpüp başımıza koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Biz değişimin her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanıyoruz. Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez, millete hizmet sevdamız değişmez, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme azim ve irademiz, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz asla değişmez. Bunun için kongrelerimiz bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz.

"İŞE ÖNCE KENDİ KADROLARIMIZDAN BAŞLAYACAĞIZ"

İçimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa onları behemehal davamızın dairesi içine yeniden kazanacak, kucaklayacağız. Siyaset gönüllere girme seferberliğidir. Kaybedecek tek bir vatandaşımız, arkadaşımız yok. Hedefimiz 85 milyonun gönlüne girmek. İşe önce kendi çevremizden, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.

"TÜRKİYE ARTIK BİRİLERİNİN DENEME TAHTASI DEĞİL"

Bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolu deniyorlar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar. Türkiye birilerinin deneme tahtası değil. Türkiye artık, 'hadi çocuklar günü geldi' deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi dizayn edilecek bir ülke değil.

"İÇ SİYASETİMİZ TERÖR PRANGASINI PARÇALAYIP ATMAK İÇİN ELVERİŞLİ"

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. "Kim bu milleti kökeni ve hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa bizden değildir.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişli.