Son Dakika: AK Parti MYK 'bildiri' gündemiyle yarın toplanıyor

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamada "Bu gelişme üzerine AK Parti MYK yarın toplanacak" dedi.

MYK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."

