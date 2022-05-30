Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten harekat açıklaması: 'Bundan sonra da gerçekleştirilecektir'

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki basına kapalı MYK toplantısı saat 17.45'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda ele alınan gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerini basın toplantısında paylaşıyor. Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyine olası bir harekatla ilgili konuşurken "Terör devletçiklerine karşı açık ve net bir tavır defalarca Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmiştir. Operasyonlarla bunun arkasındaki fiili kararlılık gösterilmiştir. Bundan sonrasında da bu harekatlar gerçekleştirilecektir. Bu hem bizim Türkiye olarak milli güvenliğimizin sağlanması açısından elzemdir hem de komşu ve kardeş devletlerin ve halkların terör örgütlerinden korunması için yapacağımız katkının bir neticesi olacaktır" sözlerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ortaya attığı "kaçış" iddiasına ilişkin ise "Sayın Kılıçdaroğlu eminim ki sayın cumhurbaşkanımızın kaçacağına dair bu ifadeyi kullandığında kendisi bile inanmıyordu" diye konuştu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Beril Varol hunharca katledildi. Katil de hadise sonrası intihar etmiş. Yasalar çerçevesinde yapılacak mücadele, şimdiye kadarki bu konularda çalışanların önerileri üzerine üzerimize düşeni yaptık. Bunun için hep beraber, her alanda çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
Hiçbir zaman bir muhalefet genel başkanının böyle kritik bir dönemde çıkıp da Türkiye'nin devlet başkanını bir şekilde yabancıların diliyle etiketlemesi, hakkında konuşması gibi bir tablo ortaya çıkmamıştır. Birtakım kara propaganda merkezleri belli zaman dilimlerinde cumhurbaşkanımızın kaçacağını ya da başına işler geleceğini sık sık ifade ediyorlar. Bunların zamanlamasına baktığımızda da Türkiye yeni bir sayfa açtığı zaman biz bunların kara propaganda merkezlerinin faaliyetlerine karşı hazırlığımız olduğu için biz takip ediyoruz. Ama hiçbir zaman muhalefet genel başkanı kara progapanada merkezlerinin ortaya koyduğu tavrı bir siyasi argüman gibisinden ortaya koymamıştır. İlk kez Kılıçdaroğlu yapmıştır, yakışmamıştır.
İlk defa şimdi CHP genel başkanlığıı koltuğunun bu şekilde istismar edilmesi ilktir. Bir şekilde belge getirildiğinde bunun arkasının, önünün iyi sorgulanması lazım. Birçok yere gidiyor, duvara çarpıyor.
Türkiye'nin argümanlarının ne kadar kıymetli olduğu görüldü. Teröre destek vermeme şartını koştuktan sonra ortaya çıkan tepkileri yakından takip ediyoruz. İttifakın güçlenerek yoluna devam etmesini her zaman savunduk ama ilkeler çerçevesinde yoluna devam etmesi lazım. Yeni bir çerçeve ortaya konulacaksa terör konusunda, dayanışma konusunda ilkeli olmak çerçevesinde yürümesi gerekiyor. NATO ittifakı bir güvenlik mimarisidir. Herhangi bir ülke tehdit altındaysa bütün ittifak tehdit altındadır mantığına dayanır. Türkiye adına ifade edilen her şey aslında ittifakın ruhunu, mantığını yansıtan sözlerdir. Madrid'de bu yeni konsept tekrar ele alınacak. Türkiye oraya kapsamlı bir kağıt verecek.
Bizim savaştığımız terör örgütüne silah veren birtakım NATO üyeleri var. Bunun ortadan kaldırılması için çalışmak gerekirken doğrudan İsveç ve Finlandiya gibi PKK terör örgütünün faaliyet yapabildikleri ülkelerin bu politikalarını değiştirmeden NATO'ya katılmalarının NATO'yu güçlendirecek tarafı yok. Zoom üzerinden toplantı yapıyor PKK'nın liderleriyle, böyle bir şeyi kabul edebilir miyiz?