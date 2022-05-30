Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten harekat açıklaması: 'Bundan sonra da gerçekleştirilecektir'

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki basına kapalı MYK toplantısı saat 17.45'te başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda ele alınan gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerini basın toplantısında paylaşıyor. Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyine olası bir harekatla ilgili konuşurken "Terör devletçiklerine karşı açık ve net bir tavır defalarca Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmiştir. Operasyonlarla bunun arkasındaki fiili kararlılık gösterilmiştir. Bundan sonrasında da bu harekatlar gerçekleştirilecektir. Bu hem bizim Türkiye olarak milli güvenliğimizin sağlanması açısından elzemdir hem de komşu ve kardeş devletlerin ve halkların terör örgütlerinden korunması için yapacağımız katkının bir neticesi olacaktır" sözlerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ortaya attığı "kaçış" iddiasına ilişkin ise "Sayın Kılıçdaroğlu eminim ki sayın cumhurbaşkanımızın kaçacağına dair bu ifadeyi kullandığında kendisi bile inanmıyordu" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DA HAREKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Beril Varol hunharca katledildi. Katil de hadise sonrası intihar etmiş. Yasalar çerçevesinde yapılacak mücadele, şimdiye kadarki bu konularda çalışanların önerileri üzerine üzerimize düşeni yaptık. Bunun için hep beraber, her alanda çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.

Terör devletçiklerine karşı açık ve net bir tavır defalarca Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmiştir. Operasyonlarla bunun arkasındaki fiili kararlılık gösterilmiştir. Bundan sonrasında da bu harekatlar gerçekleştirilecektir. Bu hem bizim Türkiye olarak milli güvenliğimizin sağlanması açısından elzemdir hem de komşu ve kardeş devletlerin ve halkların terör örgütlerinden korunması için yapacağımız katkının bir neticesi olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT: KENDİSİ BİLE İNANMADI

Hiçbir zaman bir muhalefet genel başkanının böyle kritik bir dönemde çıkıp da Türkiye'nin devlet başkanını bir şekilde yabancıların diliyle etiketlemesi, hakkında konuşması gibi bir tablo ortaya çıkmamıştır. Birtakım kara propaganda merkezleri belli zaman dilimlerinde cumhurbaşkanımızın kaçacağını ya da başına işler geleceğini sık sık ifade ediyorlar. Bunların zamanlamasına baktığımızda da Türkiye yeni bir sayfa açtığı zaman biz bunların kara propaganda merkezlerinin faaliyetlerine karşı hazırlığımız olduğu için biz takip ediyoruz. Ama hiçbir zaman muhalefet genel başkanı kara progapanada merkezlerinin ortaya koyduğu tavrı bir siyasi argüman gibisinden ortaya koymamıştır. İlk kez Kılıçdaroğlu yapmıştır, yakışmamıştır.

İlk defa şimdi CHP genel başkanlığıı koltuğunun bu şekilde istismar edilmesi ilktir. Bir şekilde belge getirildiğinde bunun arkasının, önünün iyi sorgulanması lazım. Birçok yere gidiyor, duvara çarpıyor.

Yurtdışında FETÖ'nün bütün faaliyetleri bu yapılara çamur atmak üzerine kuruludur. Kılıçdaroğlu açıklamayı yapar yapmaz dedim ki 'Bakın göreceksiniz gizli belge dediği şeyler bazı kurumların internet sitesinde vardır' dedim, nitekim öyle çıktı. Arkasından bilinen bir FETÖ'cü çıktı, 'Ben bunları zaten 3-4 yıl önce söyledim' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu eminim ki sayın cumhurbaşkanımızın kaçacağına dair bu ifadeyi kullandığında kendisi bile inanmıyordu.

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