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Son Dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi

09.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika: AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

43 ilde 260 orman yangını meydana geldi. 260 yangından 256'sı kontrol altına alındı. 4 yangın hala devam ediyor.

Orman teşkilatımızın kahramanlığına teşekkürlerimizi bir kere daha sunuyoruz. Her sene yangınlarla ilgili senaryolarla hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi var. Toplam 21 bin 90 personel ile her sene hazırlık söz konusu.

Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan yangına müdahale süresi şu an 12 dakika.

Yangınla mücadele kadar fitne ateşi ile mücadele de burada devreye aldığımız bir konu oldu. Maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda bir kere daha değerlendirilmiş oldu. Gönüllü giden vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız. Devlet milletin devletidir. Yangın devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma yapıyorlar. Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız.

Zor günlerde yanımızda olan ülkelere teşekkür ederiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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