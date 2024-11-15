Son dakika... AK Parti MYK toplantısı sona erdi! ABD seçimlerinden sonra harekete geçildi; Çelik, Erdoğan'ın talimatını açıkladı

Son dakika... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık olarak 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

"İLGİLİ BAKANLIKLAR KENDİ YOL HARİTALARINI HAZIRLIYOR"

ABD seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıklayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ile güvenlikten dış ticarete, bölgesel meselelere kadar ikili ilişkilere kadar ilgili bakanlıklar kendi yol haritalarını hazırlıyor. Atamaları yakından izliyoruz" dedi.

"KABİNEYİ TEK TEK İSİMLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Böyle seçimlerden sonra kabineyi tek tek isimler üzerinden değerlendirmenin doğru olmayacağını da aktaran Çelik, "Bazı isimlerin Türkiye'nin temel hassasiyetleriyle ilgili olumsuz beyanları olduğunu biliyoruz. Şöyle bir siyasi tecrübemiz de var. Bunları yakından izliyoruz ama çok uzun zamandır iktidarız. Bu tip seçimlerden sonra ortaya çıkacak kabineyi tek tek isimler üzerinden değerlendirmek de doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bazı isimlerin Türkiye'nin temel hassasiyetleriyle ilgili olumsuz beyanları olduğunu biliyoruz. Şöyle bir siyasi tecrübemiz de var. Bunları yakından izliyoruz ama çok uzun zamandır iktidarız. Bu tip seçimlerden sonra ortaya çıkacak kabineyi tek tek isimler üzerinden değerlendirmek de doğru değil.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Teşkilat başkanlığımızın sunumu oldu, kongreler sürüyor. Teşkilatlarımız göz bebeğimizdir. Bütün teşkilattaki arkadaşlarımıza emektarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ"

Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur ittifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur ittifakını oluşturan ilkeler ile kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız.

"SİLAH VERİLMEMESİ GEREKİR ÇAĞRIMIZIN YERİNE GETİRİLMESİ BU KATLİAMLARI ENGELLEYECEK"

Bütün toplantılarımızda ilk gündemimiz Gazze'dir. Batı Şeria'daki hassasiyetimiz yüksektir. İlhaktan bahsetmeleri daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin beyanıdır. Lübnan'a dönük saldırılar devam ediyor. Suriye ve İran'a tehdit devam ediyor. Uluslararası hukukun tamamına saldıran bir şebeke ile karşı karşıya olduğumuz, çılgın gözü dönmüş bir katliam şebekesi ile karşı karşıyayız. Bütün dinleri bütün insanları tehdit eden şebeke ile karşı karşıyayız. Gazze tüm insanlığın tamamıdır. Gazze savunmadan tüm bunları savunmak söz konusu olamaz. Somut adımlar atılması gerekir. Silah verilmemesi gerekir çağrımızın yerine getirilmesi bu katliamları engelleyecek.

"BRICS TOPLANTISI SONRASI MUHALEFETİN SPEKÜLASYONLARI OLDU"

BRICS toplantısı sonrası muhalefetin spekülasyonları oldu. Muhalefetin Türkiye yön değiştiriyor yaklaşımı var. Kes kopyala yöntemi ile davranıyorlar. Türkiye eksen kayması yaşıyor demişlerdi. Etrafımızda bulunan ülkelere yönelik politikalara uymadığınızda, hemen Türkiye'nin ekseni kayıyor diye dış odaklı kampanya olmuştu.

"TÜRKİYE'NİN SÖYLEYECEK SÖZLERİNİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Arap baharı söz konusu olduğunda o zaman Türkiye "Arap baharı diye dalga geliyor, tarihsel derinliği görmek lazım. Yumuşak geçişlerle yönetmek gerek" dediğimizde de eksen kayması yaşanıyor demişlerdi. Bu müstakil politikaları uygulayınca eksen kaymasını Türkiye'nin önüne getiriyorlardı. Uydurulmuş kavramlardan biriydi. Türkiye kendi tarihine bakarak dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden politika gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız küresel sistemin ana kolonları üzerinde Türkiye'nin söyleyecek sözlerinin olduğunu gösteriyor.

"İKLİM KONUSUNDA HERKESİN SORUMLULUĞU VARDIR"

Son yıllarda iklim konusu büyük bir gündem teşkil ediyor. Asıl tedbiri alması gerekenler onlarken fakir ülkeleri tedbir almaya sokma yaklaşımı sergiliyor. Bugün iklim konusunda herkesin sorumluluğu vardır ama dünyayı asıl kirleten gelişmekte olan ülkelerin politikalarıdır. Onların bütçe ve sorumluluk açısından öncü olmaları gerek.

"DENETLEME MEKANİZMALARI ÇALIŞTIRILINCA RAHATSIZ OLDULAR"

CHP Genel Başkanı Sayın Özel yerel seçimlerden sonra yaptığı hatayı ısrarla sürdürüyor. Merkezi iktidar yerel iktidar diyerek Türkiye'de çift iktidar var kamu düzeni paralel birtakım oluşumlarla yönetiliyor diye bir yaklaşımları var. Hepimizin sicil amiri vatandaşımızdır. Türkiye'de yasaya tabi olmayan herhangi bir mekanizma düşünülemez. Bu denetimler konusunda 'Namussuzca bir siyasi talimat' diyor Özel. Önceki genel başkanları da bu deyimi çok kullanırdı. Bu kelimeler kıymetli ve önemli kelimelerdir. Bir siyasi alfabe yetersizliği ile alelade bir şekilde kullanmamak lazım. Siyasi namus kavranı yüksek nitelikli kavramlardır. Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oldular. Bu, ana muhalefetin genel başkanına yakışmayan bir dildir. Biz hukuk içerisinde temiz bir dille her türlü mücadeleye gireriz ama onların dikkat etmesi gereken şey şudur. Yasaların dışında hiçbir alan yoktur. Burada siz biz yok, Türkiye'de genel ve yerel diye iki iktidar çeşidi de yoktur"