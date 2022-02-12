Son dakika: AK Parti'nin önemli ismi Mustafa Şen canlı yayında açıkladı! 'Zamlar sonrası oylarımız düştü, ben bazı şeyler biliyorum ama...'

AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Son dakika haberi: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimlerinden olan Mustafa Şen, dün akşam katıldığı televizyon programında zamların AK Parti'nin oylarını düşürdüğünü ifade ederek partisinin güncel oy oranını açıkladı. 'Benim böyle bir huyum var. Düştüyse düştü çıktıysa çıktı derim.' diyen Mustafa Şen'in o sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

SON DAKİKA: AK PARTİ'NİN OY ORANINI GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ŞEN DUYURDU!

Siyasette zam tartışması devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Dün akşam A Haber'de soruları yanıtlayan Şen, 'Türkiye'ye karşı bir operasyon yapıldı. Dolar operasyonu... Dolar 18 liralara çıktığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın altındaydı. Daha sonra Yüzde 37,38 bandına düştü. Biz her ay araştırma yapıp karşılaştırma yapıyoruz.' dedi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o paketten sonra oy oranımız yüzde 40'a çıktı. Bir süre o bantta devam etti.'

'ZAMLAR SONRASI OYLARIMIZ DÜŞTÜ AMA...'

Sözlerine devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen; 'Fiyatlarla, faturalarla tekrar oy oranımız geriye düştü. Önce yüzde 37 bandına düştü şimdi de yüzde 34-16 bandında seyrediyor. Tek sayı demiyor oluşumun nedeni 3-4 araştırmanın farklı sonuç vermesi. Ben aralıkları söylüyorum.' dedi.

Vatandaşların derdine derman olacak önlem paketinin açıklanacağını belirten Mustafa Şen, Pazartesi günü kabinenin toplanacağını Bakan Sönmez'in elektrik faturalarıyla ilgili yeni kararı duyuracağını ondan sonra AK Parti'nin yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

'BEN BAZI ŞEYLERİ BİLİYORUM AMA...'

'Ben tabi bazı şeyleri biliyorum ama sevgili bakanlarımızdan rol çalmış olurum. O nedenle ben şimdi bildiklerimi söylemiyorum, sözü onlara bırakıyorum.'



