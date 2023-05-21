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Son dakika: AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: 'Çıkarılacak dersler var'

21.05.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 14 Mayıs'ta adayların yeterli oya ulaşamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. AK Parti'nin ilk turda aldığı oy oranındaki düşüş ise dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oylarının neden düştüğünü değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Çıkarılacak dersler var." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti'nin oyları neden düştü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: 'Çıkarılacak dersler var'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından siyasilerin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin neden oy kaybettiği ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'REHAVETE KAPILIRSANIZ KAYBEDERSİNİZ'

Şahsen ben yüzde 52 bekliyordum. Halkımızın iradesi bu yönde oldu. Akşam sandıklar açılınca önce Güneydoğu, İç Anadolu'dan oylar geldi. Sonra batı kesiminden oylar geldi. Kıl payı ya geçeriz ya da kıl payı ikinci tura kalır demiştik, kıl payı ikinci tura kaldı. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Sandıkta millet karar verir. Millet teveccühünü sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdi. Seçimin ilk turu da referandumdur. Muhalefet biraz paniklediği için işi farklı boyuta çekmeye çalışıyor. İlk turda bir meyil gösterdi. Elbette hiçbir seçimin garantisi olamaz, dolayısıyla rehavet olamaz. Yurt dışında sandıklara koşa koşa gidildiğini görüyoruz. Rehavet yok. Rehavete kapılırsanız kaybedersiniz. Seçim gecesi 'kazandık' diye çarpıtıcı açıklamalar oldu. Eminim onlar da pişman olmuştur. Onların dışında herkes seçimin sonucuna saygı duyuyor.

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AK PARTİ'NİN OYLARI NEDEN DÜŞTÜ?

21 yıl demokratik ülkelerde iktidarda kalmak kolay bir şey değil. Şu anda maalesef bir düşüş var. Ama en yakın rakibimize nereden baksanız yüzde 12 civarında fark atmışız. Şimdi buradan çıkarılacak dersler var. Şu anda ikinci tura odaklandığımız için o değerlendirmeyi seçimler tamamen bittikten sonra partimizin ilgili organları da yapacak, bizler kendi açımızdan yapacağız, teşkilatlarımızla hep beraber bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Bunları iyi analiz etmemiz lazım. Bunlardan ders çıkartırsak hatamızı düzeltiriz. 21 yılda her şeyi mükemmel de yapmış olsanız, bu düşüş kaçınılmaz olur. Bazı arkadaşlar ilk turda Kılıçdaroğlu'na vermiş. 'Neden' diye sorduğumuzda 'Bir değişiklik olsun diye verdik, hata ettik' dediler. 21 yıl üst üste tüm seçimleri kazanmak her liderin, her siyasi partinin de harcı değildir.

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