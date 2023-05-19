Son dakika: AK Parti'nin oyları neden düştü? Canlı yayında madde madde sıraladı

Son dakika: 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oyu alamamasının ardından seçimler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldı. Türkiye ikinci tura ilerlerken siyasiler de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ülke TV'de katıldığı programda gündemi değerlendiriyor.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK PARTİ'NİN OYLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Meclis açısından 2018'den beri artık ittifaklar var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı var. ATA İttifakı var. HDP'nin dahil olduğu bir ittifak var. İttifaklar yönünden baktığımızda bir önceki seçimde 53,6 civarında bir oy aldığımızı görüyoruz. Şimdi 49,5 oyumuz var. Yaşadığımız büyük felaketler, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı bu çerçevede muhalefetin neredeyse 3 senedir toplumu yönlendirmeyle alakalı yapmış olduğu işler bağlamında bir oy kaybı olduğunu, bunun da tolere edilebilir bir oy kaybı olduğunu görüyoruz. Anketlerde görmediğimiz bir düşüş aslında bu. Kabaca baktığımızda bir takım geçişkenlikler görülüyor. Her bölgenin ayrı sebepleri olabilir. Onları sahada yapacağımız görüşmelerle daha açık bir şekilde görebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımızda ilk turda bitmesi arzusundayık. Ortada 3 milyona yakın bir oy farkı var. Toplumun Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini görüyoruz. İkinci turda milletimizin teveccühüyle cumhurbaşkanımızın seçileceğini düşünüyorum.

'HERKESİN OYUNA TALİBİZ'

Biz de seçimden sonra bir durum değerlendirmesi ve strateji ortaya koymak için çalışmalar yaptık. 1-2 gündür de sahadayım. Geçen haftaya göre bu hafta insanların bir rahatlama içinde olduğunu görüyorum. Birinci turda bir gerçek ortaya çıktı. Uzun zamandır bir yanlış algı sürekli topluma empoze ediliyordu. Sahanın rahatlama içinde olduğunu görüyorum. Herkeste bir tedirginlik vardı. Acaba huzurumuz bozulur mu diye. Önümüzdeki süreç açısından istikrarın devamı açısında bir kanaat olduğunu söyleyebilirim. Biz ilk turda bize oy verenin tamamının sandığa gitmesinin önemli olduğunu söylüyoruz. İlk turda sandığa gidenlerin yeniden sandığa gitmesinin önemi var. İlk turda bize oy vermemiş de olsa ikinci turda herkesin oyuna talibiz. Sayın İnce çekilmiş olmasına rağmen bir tepki olarak sayın İnce'ye oy verenlerin oyuna da talibiz.

SİNAN OĞAN'A OY VERENLER İKİNCİ TURDA NE YAPACAK?

Sayın Oğan'ın ve cumhurbaşkanımızın görüşmesini kıymetli buluyorum. Bu şekilde bir kanaatin değerli olacağını düşünüyorum. Yüzde 5'lik oyun birçok sebebi var. Uzun zamandır oluşan bir taban var. Oğan'ın oylarının bir kısmı yönlendirilebilir. Bir kısmı kendi düşüncesine göre oy verebilir. Buradaki görüşmenin önemi var. Siyaset müzakere işi. Siyaset müzakere etmek için var. Müzakereler sonucunda ülkemizin tamamının memnun olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum.

ANKET FİRMALARINA CEZA VERİLİR Mİ?

MHP'nin önerisi vardı. Nasıl hayata geçirebiliriz diye düşündüğümüzde bir yol bulunamamıştı. Dünya örneklerine baktık. Bu sadece bizim için değil, gerçekler ortaya çıkınca ne yazık ki o akşam her türlü hayal kırıklığı ortaya çıkardılar. Gerçekleri söyleyin. İnsanları motive etmişsiniz, insanlar sandığa gitmiş. Gece 81 ilde öndeyiz diyorsunuz. Bu yalanların siyasi maliyeti olacak. Hukuki maliyeti de olacak.



