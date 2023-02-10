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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik "Bir kez daha uyarıyoruz" diyerek çok net mesaj verdi: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız!

10.02.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgelerinde yağma olayları meydana geldiği haberleriyle ilgili net mesajlar verdi. "Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız" diyen Çelik, "Bir kere daha uyarıyoruz; hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik "Bir kez daha uyarıyoruz" diyerek çok net mesaj verdi: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız!

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken deprem bölgelerinde utanç verici görüntüler de yaşanıyor. Bir yandan pek çok insan 5. günde bile enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken bir yanda ise farklı noktalardan marketlerin, iş yerlerinin yağmalandığı haberleri geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yağma olaylarıyla ilgili çok net konuştu.

"EKSİKLER, ULAŞILMASI GEREKEN YERLER VAR"

Adana Şehir Hastanesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

  • Bütün dünyanın 'acil' koduyla yardım göndermeye çalıştığı bir felaket söz konusu. Tabii ki eksikler, ulaşılması gereken yerler var.

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"ACIMASIZ OLACAĞIZ"

  • Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz; hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız.

"ÇOCUKLARIMIZ BURADA GÜVEN ALTINDA"

  • Çocuklarla ilgili şer şebekeleri spekülasyon yapıyor. Çocuklarımız burada güven altında, sahip çıkılıyor. 'Bu çocuklar sahipsiz kaldı, kimse ilgilenmiyor, yabancıların ellerine düşer' gibi yaklaşımlar konusunda çok hassasız."

BAKAN BOZDAĞ: YASALARIMIZ EKSİKSİZ UYGULANMAKTA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde yaşanan hırsızlık ve yağma olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır. Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik

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