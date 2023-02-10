Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik "Bir kez daha uyarıyoruz" diyerek çok net mesaj verdi: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız!

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken deprem bölgelerinde utanç verici görüntüler de yaşanıyor. Bir yandan pek çok insan 5. günde bile enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken bir yanda ise farklı noktalardan marketlerin, iş yerlerinin yağmalandığı haberleri geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yağma olaylarıyla ilgili çok net konuştu.
Adana Şehir Hastanesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde yaşanan hırsızlık ve yağma olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır. Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.