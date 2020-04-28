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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB’nin 23 Nisan vesilesiyle çocuklara gönderdiği kitapçığın bir sayfasında din adamları görselinde Alevi bir Dede’nin de yer almasıyla ilgili olarak "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne düşündüğünü duymak istiyoruz. Bu bildiri kardeşliğimize dönük bir sabotajdır." dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından satır başları:

27 NİSAN E-MUHTIRASI

Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

ANKARA BAROSU'NUN AÇIKLAMASI

Bu metni yazanlar nasıl hastalıklı zihin yapısı içindeyse Diyanet İşleri Başkanımızın bir müddet sonra meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet edeceğinden bahsediyor. İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim. Tüm bu çirkinliklerin ötesine geçen bir metin olmuştur.

'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir? Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı. Bir hukuk kurumunun böyle bir şekilde anılması, bunun sorumluları kimse onlar için utanç vesilesidir. İkinci bildiride de aynı faşist zihniyeti devam ettirmişler.

Bazı CHP'li vekillerin Ankara Barosu'na destek verdiğini gördüm. Demokratik siyasette, siyasi meşruiyete böyle bir şeye destek vermesi mümkün değil.

İBB'NİN HAZIRLADIĞI BROŞÜR

Hem milletimizi inciten baştan aşağı yanlış ve provokatif çalışmadır. Maalesef böyle bir izahatte bulunulmadı.

Etrafımız mezhepçilikten çok çekerken, biz son derece hassasız. Aleviliği İslam'dan ayrı bir din olarak göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servis tarafından yapılan bir politika olduğunu biliyoruz. Bu birtakım gizli servislerin Avrupa'da yürüttüğü bir politikadır.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne düşündüğünü duymak istiyoruz. Bu bildiri kardeşliğimize dönük bir sabotajdır. Alevi kardeşlerimize dönük bir haksızlıktır. Son derece incitici bir yaklaşımdır. Son derece yanlış bir yaklaşımdır.

NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler vatandaşımızın sağlığını korumak içidir. Normalleşme önlemlere uyulmasıyla hızlanır. Kurallara uyulursa mayıs sonu beklentimiz var.

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