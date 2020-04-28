Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İBB'nin hazırladığı broşüre tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından satır başları:

27 NİSAN E-MUHTIRASI



Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

ANKARA BAROSU'NUN AÇIKLAMASI



Bu metni yazanlar nasıl hastalıklı zihin yapısı içindeyse Diyanet İşleri Başkanımızın bir müddet sonra meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet edeceğinden bahsediyor. İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim. Tüm bu çirkinliklerin ötesine geçen bir metin olmuştur.

'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir? Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı. Bir hukuk kurumunun böyle bir şekilde anılması, bunun sorumluları kimse onlar için utanç vesilesidir. İkinci bildiride de aynı faşist zihniyeti devam ettirmişler.