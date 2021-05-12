Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail ve Filistin açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamarı şu şekilde:

"Irkçılık ve işgal sözlüğü:

"İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir.

"İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı” demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir.

"Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz” demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir.

“Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti” demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir.

“Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı” demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir.

“Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla saldırdı demektir.

“İsrail’de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor” demek, Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir.