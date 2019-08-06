AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.

(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.

Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor.

Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.

KAZ DAĞLARI AÇIKLAMASI

Yer Kaz Dağları değil, söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıktadır. Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir. Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir. Bilgilendirme başladı, yoğun bir şekilde devam edecek. İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.



