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  4. Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

16.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegane misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır. Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın siyasi tutkalı yok” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegane misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır. Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı’na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir.

Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir. Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk’e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor? Cumhur İttifakı, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü harekettir. Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içeride muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef."

Kaynak: İHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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