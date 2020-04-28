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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından satır başları:

27 NİSAN E-MUHTIRASI

Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

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