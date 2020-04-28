Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik'in a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131: \n27 N\u0130SAN E-MUHTIRASI\n\nT\u00fcrkiye'yi geriye g\u00f6t\u00fcrmek isteyen bir giri\u015fimdi. O g\u00fcn siyasi tarihin d\u00f6n\u00fcm noktalar\u0131ndand\u0131. O muht\u0131ra kabul edilmedi, ka\u011f\u0131t par\u00e7as\u0131 oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Metroda korku dolu anlar! Bay\u0131l\u0131p raylara d\u00fc\u015ft\u00fcMuhtar \u2018ihmal\u2019 su\u00e7undan g\u00f6revden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131! Mahalle karantinaya al\u0131nd\u0131Bond k\u0131z\u0131 koronavir\u00fcs oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131