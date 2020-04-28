Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından satır başları:

27 NİSAN E-MUHTIRASI



Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı. O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu.

