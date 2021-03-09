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  4. Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

09.03.2021 21:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İçimizi yakan helikopter kazasındaki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

RASİM ÖZTEKİN'İN CENAZE TÖRENİ

Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanımız ile beraber katılacağız. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerimiz her toplantıda gündemdeler. Her defasında selamımızı gönderiyoruz. Aslında bu anneler turnusol kağıdı görevi görüyor. Onlara karşı tavır almak, Kürt çocuklarının geleceğini dağda görmek anlamına gelir.

KADINA ŞİDDET

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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