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  4. Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

27.04.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Joe Biden'ın açıklaması) Tarih ve hukukla ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen yanlış bir söylemdir. Altı boş bir söylem var.

Türkiye'nin attığı adımlara Ermenistan karşılık vermedi.

Tarihimizde soykırım olmamıştır, arşivimiz herkese açıktır.

Biden’ın bu kararı Ermenistan'ı olumsuz etkileyecek bir karardır. Sınır kapılarının açılmasını içeren normalleşme adımını kaçırmışlardır.

Milletimize dönük bu iftirayı reddediyoruz.

(HDP'nin 1915 olayları paylaşımı) Asıl bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekir.

(Kılıçdaroğlu'nun Biden açıklamasına tepki) Siyasi akıl ile izah edilecek bir durum değil. İftiraya sahip çıkıp kendi hükümetine tepki gösteriyor. Keşke CHP'yi bu duruma düşürmeseydi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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