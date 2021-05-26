Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklama yaptı.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK’sı, Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

"SİYASETİN REFERANSI HİÇBİR ZAMAN İLLEGAL YAPILAR OLMAMALI"

Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır.

Hiç kimse illegal alandan yapılan açıklamaları siyasi hesaplaşmanın alanına dönüştürmesin. Elinde bilgi olan, belge olan siyasetini yapsın, yargıya taşısın.



