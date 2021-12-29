Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor...

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



DEAŞ ile mücadele adı altında hangi petrol şirketlerinin altına yerleşmeye çalıştığını görüyoruz. Kurumlarımız gereken değerlendirmeleri yapıyor. Terörle mücadelenin arkasında çirkin düşmanlığa karşı verdiğimiz mücadele var. Kendisi belli bir etnik gruba yaslansa bile o etnik grupla hiçbir alakaları yoktur. Bölgenin bütün halklarına herkese düşmanlar. Bu etnik gruplardan bir tanesini tutuyormuş gibi tutum içerisine girmesi daha kötü niyettir. Terörle mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Bana iletilen bir konu da Ermenistan ile olan normalleşme süreci. Cumhurbaşkanımız burada ortaya koyduğu bazı şartlar vardı. Bunlardan biri bu konuya Azerbaycan'ın sıcak bakması, ikincisi arşivlere bakarak tarihe ışık tutmak. Karşılıklı adımların atılacağı bir protokol imzalanmıştı. Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu da aykırı buldu. 2. Karabağ Savaşı ile işgalin sona ermesi ile bütün Kafkasya'da barışın sağlanması için bir mekanizmanın ortaya çıkmasıdır.

