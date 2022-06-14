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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bir gece ansızın gelebiliriz' açıklaması: Sözcülük dönemimdeki en garip olay...

14.06.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, terör örgütlerine operasyon için kullandığı, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' söyleminin Yunanistan'ın kendi üzerine alınmasına değinerek, "Sözcülük dönemimdeki en garip olay" ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Canan Kaftancıoğlu ve Tanju Özcan'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bir gece ansızın gelebiliriz' açıklaması: Sözcülük dönemimdeki en garip olay...

Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Efes tatbikatına değinen Çelik, Yunanistan'a sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin "Yargıtay kararını tanımayacağız" ifadesinin bir geçerliliği olmadığını belirten Çelik, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan'ın söylemlerini Avrupalı aşırı sağcılara benzetti.

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Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Pençe-Kilit Operasyonları) Eğer Türkiye bu mücadeleyi vermeseydi DAEŞ'in PKK'nın gayri meşru yapılanmaları ortaya çıkacaktı. Burada üzücü ve dikkat çekici nokta şudur: Türkiye ne zaman terörle mücadelede kararlılık belirtse müttefiklerimizden endişeliyiz açıklaması geliyor.

Efes tatbikatı büyük katılımıyla dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bakanlığımızı ve katılan askerleri tebrik ediyoruz. Tatbikat sırasında Ege adalarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Yunanistan bizim komşumuz. Biz onlarla iletişime açığız. Ancak Yunanistan'ın sürekli üçüncü ülkeleri araya koyması iletişimi güç bir duruma getirmiştir.

Adaların birçoğunu Yunanistan yıllardır silahlandırmaya çalışıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu ‘Türkiye’nin saldırganlığı’ gibisinden aslı astarı olmayan şeylere dönüştürüyor. Yunanistan'ı ne zaman hukuka davet etsek propaganda oluşturuyor. Buna ilk katılan da Fransa oluyor.

ETNİK KİMLİK TARTIŞMALARI

Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı net ve berraktır. Cumhurbaşkanı çıkıp aday olduğunu açıklamıştır. Muhalefetin adayı ise muğlaklığını korumakta. Üzücü bir şekilde Türkiye'de hiçbir şekilde demokrasimize fayda sağlamayacak bir takım mezhep tartışmalarına şahit oluyoruz. Herhangi birinin etnik kimliği ya da mezhebi üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsamaha etmeyiz.

KAFTANCIOĞLU VE TANJU ÖZCAN

Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili Yargıtay bir karar vermiş. Orada hukuk işleyecektir. Tanju Özcan'ın disipline sevk edilmesi de partinin kendi iç işleridir. Biz sadece şunu söyleyebiliriz. Bu belediye başkanının üslubu hiçbir partiye yakışmayan Avrupa'daki aşırı sağcıların kullandığı dili kullanıyor. Bu üslubu antiemperyalizm ve Atatürkçülükle örtmeye çalışıyor. İkisiyle de alakası yok aslında.

YUNANİSTAN BASININDAKİ HABERLER

(Bir gece ansızın gelebiliriz söyleminin Yunanistan'ın üzerine alınması) Benim parti sözcülüğü yaptığım dönemdeki en garip olay oldu. Emekli bir korgeneral çıkmış kendilerine söylediğimizi sanıyorlar. Bu adam çıkmış koramirallik yapmış. Yunanistan ordusu bu şaka gibi adamları nasıl görevlendirmiş? Bizim terör örgütleri için kullandığımız bu mottoyu neden üzerine almışlar o zihniyeti sorgulamak lazım.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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