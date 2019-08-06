Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.

(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.

Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor.

Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.

KAZ DAĞLARI AÇIKLAMASI

Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.

Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir.