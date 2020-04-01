Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Siyasi hastalık...

\u0130\u015fte \u00c7elik'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131:\nYard\u0131m kolilerinde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Forsu ile bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rmemekte \u0131srar etmek, siyasi hastal\u0131k \u00fcretmeye ara vermemenin neticesidir.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle o\u011fluna sar\u0131lamayan doktor baba g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan \u015eehit Savc\u0131 Kiraz'a anma mesaj\u0131Bu faydas\u0131n\u0131 \u00e7ok az ki\u015fi biliyor! G\u00fcnde 1 avu\u00e7 yerseniz...