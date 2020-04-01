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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Siyasi hastalık...

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Siyasi hastalık...

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Virüs salgınıyla uğraşırken siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür." açıklamasını yaptı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Siyasi hastalık...

İşte Çelik'in açıklamaları:

Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir.

Ayrıntılar geliyor...

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik koronavirüs

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