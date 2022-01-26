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  4. SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

26.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'balıkçıda yemek' tartışması ile ilgili olarak "Bu kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, krize müdahale araçlarının kriz unsuru haline geldiği görüldü. Araçlardan bir tanesi belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor, o yolu açmak için seferber ediliyor." diye konuştu.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği anlara ait görüntüler tartışılmaya devam ediliyor. Görüntülerle ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. "Bilgilendirme yapması gereken görevli yurt dışına çıktı" diyen Çelik, "Araçlardan bir tanesi belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor, o yolu açmak için seferber ediliyor" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Ne kadar güçlü tedbir alırsanız alın istediğiniz anda bunu belli bir sonuca ulaştırmak mümkün olmayabilir. Türkiye'nin afetle mücadelesi, deneyimler bakımından ölçü konulduğunda tedbirler genel bir değerlendirme konusudur. Bunlar olurken İBB'nin hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığı, koordinasyon içinde davranmadığı görüldü. Halen bütün bunların sebebi nedir diye açıklama yapmak yerine suçlayıcı, üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. Kar yağışı geçmiş zamanda da yaşandı. Meteoroloji bütün tabloları uyarı olarak paylaştı. İBB AKOM tarafından da paylaşıldı. İBB tedbire çağırırken bir tek kendisi tedbir almamış. Ortada belediye idaresi adına zaaf olduğu görülmeye başladı. Binlerce vatandaşımızın yolda kaldığı bir tablo belediye yönetiminin sorumluluk alanlarında meydana geldi. İstanbul'da yüz binlerce insan mahsur kalırken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bu kar temizleme araçlarının zincirsiz şekilde nasıl savrulduğu, krize müdahale araçlarının kriz unsuru haline geldiği görüldü. Araçlardan bir tanesi belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor, o yolu açmak için seferber ediliyor.

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"BİLGİLENDİRME YAPMASI GEREKEN GÖREVLİ YURT DIŞINA ÇIKTI"

Bilgilendirme yapması gereken görevli yurt dışına çıktı. Olan bitene tepki gösteren vatandaşlarımıza trol diyerek, hakaret ederek bir kampanya yürütüyor. Yolda kalmış, ortaya çıkan yönetim zaafından dolayı sıkıntı çekmiş vatandaşlarımızın tepkilerine trol diyen bir iletişim yönetimi.

"ADETA BAŞIBOŞLUK İÇİNDE SAVRULAN BİR YÖNETİMSİZLİK VAR"

İstanbul'a kar ilk defa yağmıyor. 2017'de daha yoğun yağışla karşılaşıldı, alınan tedbirlerle bugünküne bakıyorsunuz sanki belediyenin kurumsal hafızası ortadan kaldırılmış. 2017'de 1.2 metrelik kar yağıyor, bu seferki ise 80, 85 cm. 2017'de 136 bin tuz döküldü, 539 ton solisyon kullanıldı. Bugünkü rakamlara göre 55 bin tonluk tuz ve 31 bin ton solisyon. Bundan önce meteorolojiden bu uyarı alındığında, koordinasyon içinde belediye provalar gerçekleştirir, hangi caddelerin tutulacağını tespit ederek tedbirler alır. Adeta başıboşluk içinde savrulan bir yönetimsizlik var.

Kilit noktalara mobil araçlar, büfeler yerleştirilir. Bütün bu kriz hazırlıklarının hiçbirisinin olmadığı, yönetim anlayışının en büyük kriz sebebi olduğu tablo ortaya çıktı.

"BU ORTAYA ÇIKIYOR, GÖRÜNTÜLER ESKİYDİ DİYORLAR"

Bu kriz döneminde, yüz binlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi tabii ki kriz yönetimi açısından zaaf oluşturur, siyasi bir tartışmanın sebebi olur. Yapılacak olan nedir, doğru düzgün bir bilgilendirmedir. Bir yandan bilgilendirmeyi yurt dışından yapacaksınız aynı zamanda da burada olanı görüp de buna tepki gösteren vatandaşlarımızı trol diye suçlayacaksınız. Çok basit, şu saatte şuradaydık denirdi, bu da kamuoyu tarafından takdir edilirdi. Bu ortaya çıkıyor, bu görüntüler eskiydi diyorlar. Buna tepki gösterenleri kriz zamanında restoranda saatler harcamaya tepki gösterenleri ağır biçimde suçluyorlar, sonra ne oluyor? O kişilerin söylediği doğru çıktı. Bunun üzerine CHP'deki suçlama tweet'lerin silinmesine döndü. Özür dileyenler oldu. Erdemli bir davranıştır.

"PARTİ İÇİ İLETİŞİMİNİ BİLE KOORDİNE EDEMEYEN BİR PARTİ SÖZ KONUSU"

Nasıl oluyor da CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının o saatte belediye başkanının nerede olduğuna dair bilgisi yok? Parti içi iletişimini bile koordine edemeyen bir parti söz konusu. İlk andan itibaren bu deneyime sahip AK Partili ilçe belediyeleri hemen krize müdahale yöntemlerini sosyal medyadan paylaştılar. Yolda kalmış vatandaşlarımıza sıcak çay ve çorba ikramı için binaları açtılar, koordinatları verdiler.

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Ekrem İmamoğlu Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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