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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kampanya tartışmalarına yanıt!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kampanya tartışmalarına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Dayanışma Kampanyasına yönelik tartışmalarla ilgili "Devlet zaaf içindedir devlet vatandaştan para topluyor diye bir propagandayı görüyoruz. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez" açıklamasını yaptı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kampanya tartışmalarına yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan Çelik, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili tartışmalara da cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Arkadaşlarımızın çeşitli temaslarında ortaya koyduğu temaslar, bir takım problemlerin çözülmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hepimiz için zorlu bir süreç. Dünya bir küresel afet ile karşı karşıya.

Hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu hocamız ve Feriha Öz hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Afetler konusunda insanların eski bir birikimi var. Hiçbir ayrım göstermeksizin tüm dünyayı vuran tehlikeli bir salgın söz konusu. Çok tehlikeli bir salgın söz konusu. Dünya nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz yönünde uyarılar yapıyor.

'TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ SALGINI CİDDİYE ALMIŞTIR'

Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Ülkemiz bu afet karşısında bütün tedbirlerini ortaya koyuyor. Türkiye başından beri salgını ciddiye almıştır. Sürece hazırlıklı girmiştir. Daha dünya salgını ciddiye almazken, Türkiye Ocak ayından bu operasyon merkezi kurmuştur. 10 Ocak'ta bir Bilim Kurulu oluşturmuştur.

20 Ocak'tan itibaren Çin olmak üzere tüm yolculara taramadan geçirilmeye başlandı.1 Şubat'ta Wuhan'daki vatandaşlar askeri uçakla ülkemize getirildi.

29 Şubat’ta da İtalya ile tüm yolcu trafiği durduruldu. Umreden gelen vatandaşlara karantina uygulanmaya başlandı. Maalesef 10 Mart'ta ülkemizde ilk vaka görüldü. 12 Mart'ta tedbirler paketi ile bir üst basamağa geçilmiş oldu. Ülkemizde vaka sayısı 5'e
çıktığında derhal 9 Avrupa ülkesi ile havayolu ulaşımı durduruldu.

Sürecin şeffaf yürütülmediğine dair pek çok eleştiri, son derece spekülatif bir şekilde yürürlüğe koyulmaya çalışılıyor. Koca koca bazı siyasi parti temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.

'SÜREÇ ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİYLE YÜRÜYOR'

Okulların tatili, uzaktan eğitime geçilmesi, spor müsabakaların seyircisiz hale getirilmesi, Liselere giriş ve üniversitelere giriş sınavları gözden geçirildi. Kışlalardaki askerlerin tüm çarşı izinleri durduruldu. İllerde pandemi kurullarını kurulması önemlidir.

Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yürüyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Tüm iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. Kimin dediğinden ziyade ne dediği önemlidir. Gördüğümüz şu vardır ortaya koyduğumuz tedbirler hiçbir şekilde bizi bu felaketin arkasından koşmak gibi bir duruma düşürmedi.

Hayatın akışını felç etmeden tedbirler alındı. İllerde pandemi kurullarını kurulması önemlidir. Dünyadaki ülkelerden en erken şekilde en katı tedbirler uygulamaya konuldu. Hiçbir şekilde bizi felaketin arkasından koşmaya değil, ön alıcı tedbirlerle hayat akışını felç etmeden tedbirleri aldık. Ekonomik hayatın olumsuz etkilenmemek için pek çok tedbir alındı.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI

Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı. Rant elde etmeye çalışanlar mutlaka şikayet edilmelidir.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI TARTIŞMALARI

Devlet zaaf içindedir devlet vatandaştan para topluyor diye bir propagandayı görüyoruz. Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez.


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