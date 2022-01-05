Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çelik2'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fethi Seki’ni 5. yılında rahmetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanımız milletvekilleri ile görüşmesinde ülke ve uluslararası siyasetle ilgili fotoğrafları çekmeye önem veriyor. Milletvekilleri değerlendirmelerini paylaştı. Soruları cumhurbaşkanımız yanıtladı ve not alındı.

Bizim son zamanlarda milletvekillerimiz ile kararlı bir şekilde tutacağımız tutum da şudur. Siyasette zehirli bir dil konuşuluyor, AK Parti karşılık verecektir. AB'deki pek çok aşırı sağcı Türk ve İslam karşıtlarının adında da demokrasi ve özgürlük geçer. Demokrasi diyerek demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar.

Çocukların Kur'an kursu eğitimi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanımızın hedef alındığını gördük. Türkiye’nin milli güvenliği açısından Türkiye’nin din eğitimi vermesi son derece stratejiktir. Sinsi bir şekilde otokratik anlayışı görüyorsunuz. Mücadeleyi sürdüreceğiz, sisyasetin ve hukukun çerçevesi içerisinde.

Almanya’da Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Mazur görülmesi mümkün değil.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli arasında görüşmeler devam ediyor. Cumhur İttifakına karşı fitne sokma siyasetinin devam ettiğini görüyoruz, buna karşı mücadele devam ediyor.

KILIÇDAROĞU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Cumhur İttifakı'na yönelik fitne siyasetinin bir parçası. Kılıçdaroğlu yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti’nin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ilk önce CHP üzerine düşünmeli ve çalışmalı. Zehirli siyaset komediden faciaya dönüşmüş durumda.

