Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten koronavirüs açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Arkadaşlarımızın çeşitli temaslarında ortaya koyduğu temaslar, bir takım problemlerin çözülmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hepimiz için zorlu bir süreç. Dünya bir küresel afet ile karşı karşıya.

Hocaların hocası Cemil Taşçıoğlu hocamız ve Feriha Öz hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Afetler konusunda insanların eski bir birikimi var. Hiçbir ayrım göstermeksizin tüm dünyayı vuran tehlikeli bir salgın söz konusu. Çok tehlikeli bir salgın söz konusu. dünya nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz yönünde uyarılar yapıyor.

'TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ SALGINI CİDDİYE ALMIŞTIR'



Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Ülkemiz bu afet karşısında bütün tedbirlerini ortaya koyuyor. Türkiye başından beri salgını ciddiye almıştır. Sürece hazırlıklı girmiştir. Daha dünya salgını ciddiye almazken, Türkiye Ocak ayından bu operasyon merkezi kurmuştur. 10 Ocak'ta bir Bilim Kurulu oluşturmuştur.

20 Ocak'tan itibaren Çin olmak üzere tüm yolculara taramadan geçirilmeye başlandı.1 Şubat'ta Wuhan'daki vatandaşlar askeri uçakla ülkemize getirildi.