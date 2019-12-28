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  4. Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya ile mutabakata ilişkin, "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya mutabakatı açıklaması

Çelik, Somali'deki saldırıyla ilgili de "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.

(AA)

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Libya Somali Libya mutabakatı

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