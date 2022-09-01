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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

01.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Futbol Federasyonuna bir saldırı olduğu haberi vardı. Sayın Büyükekşi ile görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun tabi emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır.

Türkiye’nin terörle mücadelesi sürüyor. Etrafımızda bir takım vekalet savaşları yoluyla terörün bütün bir bölgemizin nasıl istikrarsızlaştırılmak için kullanıldığının her gün bir takım yeni yöntemleriyle yeni bileşenleriyle karşı karşıya kalıyoruz. BM sözleşmesinin 51’nci maddesinin verdiği yetkiyle tamamen hukuk temelinde bunu silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız güçlü bir şekilde bu terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Terör örgütlerine, başka bir terör örgütünü bitirmek için destek verenler utansın.

Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300’ler vasıtasıyla radar kilitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kilitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.

Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan’ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standardın ötesinde bir anlam ifade eder.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki meseleler, sahada değil masada rahat bir şekilde çözülebilir. Masadan kaçan Yunanistan’dır. Sürekli olarak maksimalist talepleri gündeme getirerek masadaki bütün ilerlemeleri berhava eden ondan sonra tekrar gidip AB’ye yalvarıp tekrar masa kurulmasını isteyen Yunanistan’dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesi ile çözülecek bir mesele değildir."

Ayrıntılar geliyor...

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Ömer Çelik ak parti

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