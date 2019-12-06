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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu." diyen Çelik, "Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir." dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik’in sözlerinden satır başları:

Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.

Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.

Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.

GÜNGÖREN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enes'e sesleniyorum; gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Ceren’i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik. Hepimizi kahreden bir kayıp bu.

Bundan sonraki, süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya müdahil olmuştur. En ağır cezanın verilmesi içini bakanlığımız takiptedir.

En önemlisi kültürel ahlaki hassasiyetlerin daha güçlendirilmesi için şiddetin toplumun her alanında uzaklaştırılması özellikle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor.

Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününe kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK MKYK toplantısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu akp çok komik bir parti gerçekten:)
hersey sıkandal hıcbırsey yayınlanmıycak televızyonda gercekler olmuycak mıllet uyuyor zaten
bune şimdi seçimin ayak seslerimi. yoksa başka birseymi?
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