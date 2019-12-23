Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Batı medyası 'Evlat Nöbeti'ni görmedi. Anne yüreğinin isyanıdır. Anneler evlatlarına kavuşmak için teröre karşı duruş gösteriyorlar. Yürekleriyle evlatlarına kavuşmak istiyorlar.

Cumhurbaşkanımızın Cenevre ve Malezya'ya yaptığı ziyaretler önemliydi. Türkiye tek başına dünyanın yaptığını yapmamaktadır. Dünya Akdeniz'deki ölümlere sessiz kalırken Türkiye tek başına göğüs germektedir. Ama hala Avrupa ülkelerinde 200-300 mülteciyi ülkelerine almak için referandum yapıyorlar. Avrupa'nın önemli ülkelerinin bir tanesinde belediye başkanı köprülerin altına kayalar yerleştiriliyor ki mülteciler yaşayamasın.

Malezya ziyaretinde bağımsızlık, kalkınma, kimlik, adalet ve özgürlük konularında Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olmuştur.

LİBYA ANLAŞMASI

Libya ile olarak Cumhurbaşkanmızın açıklamalarını takip ediyoruz. 27 Kasım'da imzalanan mutabakat muhtırası oldukça önemlidir. Anakaradan ölçmeden sahip oldukları adalardan deniz yetki gibi alanlar koyuyorlar. Sevr'in benzeri Akdeniz'de önümüze konuldu. Cumhurbaşkanımız, "Akdeniz'deki Sevr'i Libya'daki anlaşma ile iptal ettik" dedi. Hem Türkiye Cumhuriyet'inin hem de KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağı tescil edilmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye bir kere daha hukuk ve diploması yoluyla cevap vermiştir.