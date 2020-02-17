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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2020 19:28 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu. Gönlümüz dualarımız hep onlarla beraber.

  • Türk Heyeti Rusya'da bugünki görüşmelerini tamamladı, yarın da devam edecek. Türkiye, bütün taraflara Soçi mutabakatını hatırlatıyor. Rusya'dan Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar geldi. Mutabakatı bozan Esad Rejimidir. Türkiye, Soçi mutabakatına bağlılığını sürdürmektedir.

  • Rejimin ateşkes ihlali 20 bine ulaşmıştır. 1500'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. Türkiye birkaç misyonla birlikte orada bulunmaktadır.

  • İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmelidir. Sahadaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Sivillerin orada korunması ve Türkiye sınırına gelmemesi de son derece önemlidir.

  • Türkiye'nin yaptığı tahkimat terörle mücadele meselesidir. Sınırımıza göç akınına yönelik gerekli tedbirler alınıyor.

LİBYA

  • Libya'daki sorunlardan dikkatimizi kaçırmamalıyız. Oradaki iç savaş sivillere ağır bedel ödetti. Batının Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Hafter güçlerine karşı gerekli adımlar dünya tarafından atılmadı. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir. Bu bile sağlıksız bir açıklama. Silah ambargosu kontrolü BM organizasyonunda yapılmadır.
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