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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. Çelik, "Türkiye büyük bir devlet aklıyla bölgesel barış ve refah amacıyla bu süreci yürüttü. Diplomasi isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Biz masada olmaya hazırız ama haklarımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

(Ankara'da sağlıkçılara saldırıya ilişkin) Bu barbarlığın hiçbir açıklaması olmaz.

AK Parti olarak süreci yakından takip ediyoruz.

Dün Ermenistan'ın saldırısında bir Azeri kardeşimiz şehit düştü, Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan bir kez daha Ermenistan'ı uyarıyoruz. Türkiye açısından bunlar asla kabul edilemez. Ermenistan ateşle oynadığını bilsin. Bölgedeki kargaşa çıkarma faaliyetlerinin odak noktası Ermenistan'dır. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan'a ateşle oynamaması konusunda bir kez daha uyarılarımızı iletiyoruz.

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı bir dönem diliyoruz.

Eğitim ile ilgili hem Sağlık Bakanlığımız hem Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli önlemler aldı.17 milyon öğrencimiz covid şartları nedeniyle evlerinde eğitime devam edecekler.

Çocukları cinsel olarak istismar eden bir örgütle BM'nin temsilcisinin görüşmesi, BM'nin terör karşıtı politikalarının açık bir ihmalidir. Bu durumu yakından takip ediyoruz.

Doğu Akdeniz'deki görüşmeler devam ediyor. Burada şunu söylemek isteriz ki Türkiye bir diplomasi devletidir. Hakkaniyet ve hukuk temelinde yürümek için Türkiye'den daha iyi bir muhatap yoktur. Türkiye defalarca hem Miçotakis hem de Çipras döneminde görüşme çağrısı yaptı. Karşı taraf diplomatik görüşmelere yanıt vermedi.

Ne zaman müzakere girişimi olsa, mesela Almanya'nın aracı olduğunda yaşandığı gibi Yunanistan hep başka devletlerle korsan anlaşmalar yaptı.

Türkiye büyük bir devlet aklıyla bölgesel barış ve refah amacıyla bu süreci yürüttü. Diplomasi isteyenlere kapımız sonuna kadar açık.

Biz masada olmaya hazırız ama haklarımızı koruyacağız.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar istiyoruz.

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