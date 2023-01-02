Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihine ilişkin kritik açıklama! 'Erken seçim...'

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihine ilişkin de konuşan Ömer Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyetimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar bu cumhuriyete hizmet eden herkesi rahmetle anıyoruz. Bu millete, devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu.

Özel şartlarda Atatürk ve arkadaşlar hiç umutsuzluğa kapılmadan milletimizin geleceğini inşa etmek için büyük devrimler gerçekleştirdiler. O günden bugüne kadar da bu şekilde devam ediyor.

Zorlukların bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden kaynaklandı. Vesayet, askeri darbe dönemleri, demokrasi ve geleceğimizden çalan dönemlerdi. 28 Şubat, 17-25, FETÖ ve darbe teşebbüsü cumhuriyet ve demokrasimize yönelen iç tehditlerde en kirli ve en alçaklardan biri olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanımızın döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleşti. Büyük hizmet siyasetiyle milletimiz güçlü bir şekilde buluşturuldu.

'TÜRKİYE'NİN KENDİ REJİMİYLE PROBLEMİ YOK'

TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Hukuku hepimizin şemsiyesi olmaktan çıkararak bir siyasi kamçı gibi kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin kendi rejimiyle problemi yok. Türkiye'nin hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır.

'TÜRKİYE MANİPÜLE EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL'

Cumhurbaşkanımız yeni yıl vesilesiyle özetin özeti olacak şekilde 254 hizmet kalemiyle ilgili açıklama yaptı. Togg'un yakında yollarda görünecek olması, bulunan doğal gaz rezervleri çok önemli dönüm noktaları teşkil ediyor. EYT'den 3600 ek göstergeye kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz. Türkiye dışarıdan yapılan bir takım girişimlerle manipüle edilecek bir ülke değildir.

'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR SOĞUK SAVAŞIN GÖRÜLMEYE BAŞLADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden birisi Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo. Etrafımızda sorun ve savaş istemediğimiz, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini her defasında vurguluyoruz. Türkiye kendisi ile masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir muhataptır. En son tahıl krizi, enerji krizi, esir takası Cumhnurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle son derece usta bir şekilde yönetilmiş, Türkiye güvenli liman olarak yoluna devam edebilmiştir. Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden çekilme iradesinin olmaması, bütün bunlar resmi bir barış anlaşmasını bırakın, kalıcı bir ateşkesin bile ufukta görülmediğini gösteriyor. Önümüzde uzun bir soğuk savaşın görülmeye başladığını söyleyebiliriz. AB toplantılarında Cumhurbaşkanımız ve Türkiye olmadan Rusya-Ukrayna meselesini konuşabilecekleri gibi yanılgı içerisine girebiliyorlar. Türkiye olmadan Rusya-Ukrayna savaşının konuşulması egzersiz düzeyinde kalır.

2002 açısından Diyarbakır anneleri bütün dünyanın en büyük vicdan nöbetine imza atmıştır. Teröre karşı insan hakları temelinde çocuklarına kavuşma temelinde yapılmış dünyadaki en büyük eylemlerden biridir. Onlara destek vermeyenler utansın. Türkiye ile ilgili raporlarında en ufak ayrıntılara, yalan yanlış bilgilere yer verenlerin Diyarbakır annelerini zikretmemelerinden onlar utansın.

'İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLER AYRICALIĞA SAHİP'

Bu sene ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimiz, hiçbirimizin sahip olmadığı ayrıcalığa sahipler. Onlar 100. yılında Cumhuriyetin daha ileriye gitmesi, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesi için büyük imkana sahipler. Nesiller boyunca devlet hayatımızda yaşanan meydan okumalara hep milletin iradesiyle cevap verilmiştir.

Türkiye'de siyasete ve devlet hayatına yön vermeye çalışan provokasyonlar bertaraf edilmiştir. Bu sebeple gururla, onurla, şanla cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız ve yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na bu ufka hep beraber, dayanışma içerisinde ulaşacağız.

TÜRKİYE-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Suriye meselesiyle ilgili olarak bütün dünyanın önemli devletleri karşı çıksa da Türkiye, Suriye halkının faydasına olacak şekilde, Suriye'nin reformlar yapması, dünyayla entegre olması için güçlü bir irade ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye, Şam, Halep'e gidiş gelişlerinde yanındaydık. Kendi siyasetimiz açısından Arap Baharı ile ortaya çıkan dalganın bölge ülkelerini sarsacağını gördük ve değerlendirdik.

O zaman bu ülkelerin birtakım reformlar yaparak bu dalgalar karşısında daha kapsayıcı yaklaşım üretmesiydi. Bu aslında iyi gidiyordu. Bir dönem bazı bürokratlar oraya gidip gelmeye başlamışlardı. Biz bunları yaparken dünyanın önemli ülkeleri Suriye'ye tırnak içinde haydut devlet muamelesi yapıyordu. En son bütün süreci reddeden ABD bile Şam'la temas kurdu. Daha sonra katliamlar, öldürmeler, kötü görüntüler bu ilişkilerin kopmasına yol açtı. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur.

Bizim tutumumuz devlet yapıların korunmasıydı. Etrafımızdaki coğrafya sorunlu bir coğrafya. Herkes güvende olmadan toplam güvenlik üretilmesi mümkün değildir. Komşularımızın güvensizliğe ve yoksulluğa sürüklenmesinden siyasi bir çıkar üretmemiz mümkün değildir. İç savaşın ortaya çıkmasından sonra ilişkiler kesildi.

Her zaman Astana, Cenevre sürecinde sorunun siyaset ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönünde altını çizdik. Suriye'deki olaylar bizi tehdit etmeye başlayınca müdahale ettik. Zeytindalı, Fırat Kalkanı gibi harekatlar olmasaydı orada birtakım devletçik yapıları kurulacaktı.

SEÇİM TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek bazı sorunlar, vatandaşların seyahat döneminde olması gibi ülkemizde büyük hareketliliğin olması nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme dediğim gibi bir erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme değil. Tarihin biraz daha erkene çekilmesi olabilir. Kesin bir karar olunca sizinle paylaşacağım.

SİNAN ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Burada menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumları gördük. Hiçbirine itibar edilmemesi gerekiyor. Ölü üzerinden siyaset yapanların tutumu ahlaki değil. Emniyet güçleri bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacak.

PARİS'TE YAŞANAN OLAYLAR

PKK terör örgütünün en güçlü şekilde faaliyet yürüttüğü ülkelerden biri Fransa. Defalarca terör örgütü bayraklarıyla eylemler yaptılar. Günlerce Paris'i yakıp yıktılar. Ondan önce gerçekleşen faşist ırkçı saldırıyı da kınıyoruz. Kim terörist faaliyetlere müsaade ederse yarın öbür gün bununla yüzleşmek zorunda kalır.

