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Son dakika: AK Parti ve CHP'den koronavirüs önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti ve CHP, koronavirüs nedeniyle aldıkları tedbirleri açıkladı. AK Parti, Kızılcahamam kampının, CHP ise 37. Olağan Kurultayı'nın ertelendiğini açıkladı.

Son dakika: AK Parti ve CHP'den koronavirüs önlemi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

CHP KURULTAYI ERTELENDİ

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

Öztrak, koronavirüs ile ilgili "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan CHP Parti Meclisi, koronavirüsle ilgili tedbirleri almak ve kurultayın ertelenmesi için Merkez Yönetim Kurulu'na
(MYK) yetki verdi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs CHP Kurultay

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