SON DAKİKA | AK Parti'ye katıldılar! Belediye başkanları ve milletvekilleri... İsim listesi belli oldu

AK Parti bugün düzenlenen programlarla 23. kuruluş yıldönümü kutlarken, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yaptığı "AK Parti'ye katılacak" açıklaması sonrası kulisler hareketlenmişti. Herkes hangi isimlerin AK Parti'ye katılacağını merak ederken beklenen gün geldi.

AK PARTİ'YE KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü toplantısında partiye yeni katılan isimler de belli oldu.

ERDOĞAN: "ARKADAŞLARIMIZA HOŞ GELDİN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları;

Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İyi Parti)

Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)

Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)

Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AK Parti'ye katılan milletvekilleri;

İstanbul - Seyi̇than İzsi̇z (Eski İYİ Partili)

İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)