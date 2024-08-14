HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | AK Parti'ye katıldılar! Belediye başkanları ve milletvekilleri... İsim listesi belli oldu

SON DAKİKA | AK Parti'ye katıldılar! Belediye başkanları ve milletvekilleri... İsim listesi belli oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.08.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. yıldönümü kutlayan AK Parti adeta transfer atağına geçti. Ankara'da gün boyu hareketli saatler yaşanırken AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin isimleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır." dedi.

SON DAKİKA | AK Parti'ye katıldılar! Belediye başkanları ve milletvekilleri... İsim listesi belli oldu

AK Parti bugün düzenlenen programlarla 23. kuruluş yıldönümü kutlarken, dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yaptığı "AK Parti'ye katılacak" açıklaması sonrası kulisler hareketlenmişti. Herkes hangi isimlerin AK Parti'ye katılacağını merak ederken beklenen gün geldi.

AK PARTİ'YE KATILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü toplantısında partiye yeni katılan isimler de belli oldu.

ERDOĞAN: "ARKADAŞLARIMIZA HOŞ GELDİN DİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var.Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum.

AA-20240814-35399931-35399926-AK_PARTI_23_KURULUS_YILDONUMU_PROGRAMI

AK Parti'ye katılan belediye başkanları;

Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)
Adana Feke - Cömert Özen (YRP)
Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)
Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)
Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İyi Parti)
Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)
Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)
Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)
Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)
Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)
Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)
Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)
Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AA-20240814-35399931-35399922-AK_PARTI_23_KURULUS_YILDONUMU_PROGRAMI

AK Parti'ye katılan milletvekilleri;

İstanbul - Seyi̇than İzsi̇z (Eski İYİ Partili)
İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 23. yıl mesajı! 'Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ak parti
En Çok Okunan Haberler
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

'Koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

'Servis ücreti nedir arkadaş?'

'Servis ücreti nedir arkadaş?'

Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

Sultangazi'de iğrenç olay! Hamile kadının önünü kesip taciz etti: O anlar kamerada!

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü paylaşımı infial yarattı

Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü paylaşımı infial yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.