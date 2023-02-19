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  4. SON DAKİKA | AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

SON DAKİKA | AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

19.02.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

Son dakika haberine göre Meclis çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi. TBMM çalışmalarına daha önce deprem felaketi nedeniyle 21 Şubat'a kadar ara verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kararı sosyal medyadan duyurdu.

Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

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