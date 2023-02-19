SON DAKİKA | AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu! Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

Son dakika haberine göre Meclis çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi. TBMM çalışmalarına daha önce deprem felaketi nedeniyle 21 Şubat'a kadar ara verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kararı sosyal medyadan duyurdu.

Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."



