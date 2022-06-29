Son dakika: AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, 'Dezenformasyonla Mücadele' yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek." dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.