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  4. Son dakika: AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

Son dakika: AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

29.06.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, 'Dezenformasyonla Mücadele' yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek." dedi.

Son dakika: AK Partili isim duyurdu! Merakla beklenen yasa teklifi için tarih belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyor, 'Dezenformasyonla Mücadele' yasa teklifi yeni yasama döneminde görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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