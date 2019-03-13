Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında şunları söyledi:

İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz.

(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) Mahkemelere intikal etmiş. Biz hakim, savcı değiliz.

AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir.

Mansur Yavaş'ın daha önceden dostu olan, şimdi ise ihtilaflı olduğu kişi saygıdeğer bir iş adamı mıdır yoksa kriminal bir kişi midir Mansur Yavaş'ın iddia ettiği gibi? Bu kişi hakkındaki kararı bahsedilen konularda mahkemeler verecek.

Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim.

