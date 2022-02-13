Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeyi MHP duyurdu... "Çalışmalara başlandı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin MHP İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaparak, akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili mevcut iktidarın çalışmalara başladığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren MHP İl Başkanları Toplantısı’nın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

AKARYAKIT FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır." (İHA)

